Радужно-бабочково-единорожная кошка (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 49 смотреть онлайн
8.42019, Rainbow Butterfly Unicorn Kitty
Мультсериалы, Комедии6+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Добро пожаловать в сказочный город Мифландия, где обитают удивительные магические существа. Главная героиня — озорная кошечка Фелисити, которая любит вечеринки, но при этом всегда готова выручить друзей из беды и защитить их с помощью Силы Радуги, Силы Бабочки и Силы Единорога.
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Информация
СтранаФранция, Великобритания, Канада, Испания, Аргентина, Коста-Рика, США, Мексика, Гонконг
ЖанрыКомедии, Семейные, Фэнтези, Мультсериалы
Рейтинг
8.8 КиноПоиск
5.0 IMDb
- УГАктёр
Уэйн
Грэйсон
- АКАктриса
Аллегра
Кларк
- АСАктёр
Артуро
Сандовал
- ЛМАктёр
Лэндон
МакДональд
- КЛАктриса
Кэти
Ли
- ЛБАктриса
Лайла
Берзиньш
- МСАктёр
Майкл
Сорич
- РЧАктёр
Рэй
Чейз
- ДСАктёр
Даг
Стоун
- ББАктёр
Билли
Бонго
- ДГСценарист
Джин
Грилло
- КМПродюсер
Кристен
Марвин
- РМПродюсер
Рич
Магальянес
- АСПродюсер
Аарон
Симпсон
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- НККомпозитор
Ноам
Каниэл
- ММКомпозитор
Мэтт
МакГуайр