Радужно-бабочково-единорожная кошка (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 39 смотреть онлайн

8.42019, Rainbow Butterfly Unicorn Kitty
Мультсериалы, Семейный6+

О сериале

Добро пожаловать в сказочный город Мифландия, где обитают удивительные магические существа. Главная героиня — озорная кошечка Фелисити, которая любит вечеринки, но при этом всегда готова выручить друзей из беды и защитить их с помощью Силы Радуги, Силы Бабочки и Силы Единорога.

Страна
США, Франция, Великобритания, Канада, Испания, Аргентина, Гонконг, Мексика, Коста-Рика
Жанр
Комедия, Семейный, Фэнтези, Мультсериалы
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
5.0 IMDb

