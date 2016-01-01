Радиоволна. Серия 10
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Радиоволна (сериал, 2016) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2016, Frequency
Фантастика, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Детектив полиции Рэйми Салливан терзается противоречивыми чувствами к своему отцу Фрэнку, погибшему 20 лет назад с дурной славой продажного копа. В свой 28-й день рождения Рэйми ловит странный радиосигнал и слышит голос Фрэнка, который просит дочь восстановить его честное имя.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb

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