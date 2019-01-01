8.82019, Rajieshon Hausu
Драмы18+
Этот сериал пока недоступен
Радиологическое отделение (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
Сюжет
Получив признание в Америке, талантливый рентгенолог Игараси Иори возвращается в родную Японию и устраивается в многопрофильную больницу. Одной из его коллег по отделению становится дочь бывшего директора клиники Амакасу Эн. Сначала она кажется Игараси заносчивой и высокомерной, но позже он понимает, что ей, напротив, не хватает уверенности в себе, и пытается помочь девушке поверить в свои силы.
Сериал Радиологическое отделение 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.9 IMDb