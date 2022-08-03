Радиологическое отделение. Сезон 1. Серия 6
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Сериалы
Радиологическое отделение
1-й сезон
6-я серия
8.82019, Rajieshon Hausu
Драма18+

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Радиологическое отделение (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

О сериале

Получив признание в Америке, талантливый рентгенолог Игараси Иори возвращается в родную Японию и устраивается в многопрофильную больницу. Одной из его коллег по отделению становится дочь бывшего директора клиники Амакасу Эн. Сначала она кажется Игараси заносчивой и высокомерной, но позже он понимает, что ей, напротив, не хватает уверенности в себе, и пытается помочь девушке поверить в свои силы.

Страна
Япония
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.3 IMDb