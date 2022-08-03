8.82019, Rajieshon Hausu
Драма18+
Радиологическое отделение (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Получив признание в Америке, талантливый рентгенолог Игараси Иори возвращается в родную Японию и устраивается в многопрофильную больницу. Одной из его коллег по отделению становится дочь бывшего директора клиники Амакасу Эн. Сначала она кажется Игараси заносчивой и высокомерной, но позже он понимает, что ей, напротив, не хватает уверенности в себе, и пытается помочь девушке поверить в свои силы.
Рейтинг
7.3 IMDb