Радиологическое отделение. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Радиологическое отделение
1-й сезон
10-я серия
8.82019, Rajieshon Hausu
Драмы18+

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Радиологическое отделение (сериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Получив признание в Америке, талантливый рентгенолог Игараси Иори возвращается в родную Японию и устраивается в многопрофильную больницу. Одной из его коллег по отделению становится дочь бывшего директора клиники Амакасу Эн. Сначала она кажется Игараси заносчивой и высокомерной, но позже он понимает, что ей, напротив, не хватает уверенности в себе, и пытается помочь девушке поверить в свои силы.

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Информация

Страна
Япония
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.9 IMDb