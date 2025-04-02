Ради всего человечества. Сезон 1. Серия 1
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Ради всего человечества (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2019, Ради всего человечества. Сезон 1. Серия 1
Фантастика, Драма18+

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О сериале

26 июня 1969 года США проиграли космическую гонку СССР: космонавт Алексей Леонов водрузил на лунной поверхности красное знамя, после чего многие проекты NASA сворачиваются. Но американцы не собираются сдаваться, и решают снова бросить вызов Советскому Союзу, чтобы утвердить своё превосходство в космосе.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ради всего человечества»