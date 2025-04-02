26 июня 1969 года США проиграли космическую гонку СССР: космонавт Алексей Леонов водрузил на лунной поверхности красное знамя, после чего многие проекты NASA сворачиваются. Но американцы не собираются сдаваться, и решают снова бросить вызов Советскому Союзу, чтобы утвердить своё превосходство в космосе.

