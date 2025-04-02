Ради всего человечества (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2019, Ради всего человечества. Сезон 1. Серия 1
Фантастика, Драма18+
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О сериале
26 июня 1969 года США проиграли космическую гонку СССР: космонавт Алексей Леонов водрузил на лунной поверхности красное знамя, после чего многие проекты NASA сворачиваются. Но американцы не собираются сдаваться, и решают снова бросить вызов Советскому Союзу, чтобы утвердить своё превосходство в космосе.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ММРежиссёр
Мира
Менон
- Режиссёр
Сергио
Мимица-Геззан
- ЭСРежиссёр
Эндрю
Стэнтон
- КМАктриса
Крис
Маршалл
- НХАктёр
Ной
Харпстер
- Актриса
Ренн
Шмидт
- Актёр
Юэль
Киннаман
- КПАктриса
Корал
Пенья
- СДАктриса
Сара
Джонс
- Актёр
Майкл
Дорман
- ДБАктриса
Джоди
Бальфур
- ШВАктриса
Шантель
Ван Сантен
- ЭФСценарист
Эрик
Филлипс
- БТСценарист
Брэдли
Томпсон
- ДУСценарист
Дэвид
Уиддл
- РДПродюсер
Рональд
Д. Мур
- МДПродюсер
Мэрил
Дэвис
- ДБХудожник
Дэн
Бишоп
- СРХудожник
Сет
Рид
- МОМонтажёр
Майкл
О’Халлоран
- МРМонтажёр
Миклос
Райт
- ПДКомпозитор
Пол
Дусетте
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо