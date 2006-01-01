7.72006, Hataraki Man
Аниме, Мультсериалы18+
Эта серия пока недоступна
Работяга (мультсериал, 2006) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
О сериале
Хироко Мацуката — журналистка и трудоголик. Работа для неe всегда на первом месте. Довести до ума статью, получить эксклюзивное интервью, сверстать все в срок и с максимальным эффектом — вот задача Мацукаты. И то обстоятельство, что она — молодая интересная женщина, у которой где-то в недрах собственного офиса имеется бойфренд, отступает на второй план.
СтранаЯпония
ЖанрКомедия, Мелодрама, Мультсериалы, Аниме
КачествоFull HD
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb