7.72006, Hataraki Man
Аниме, Мультсериалы18+
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Работяга (мультсериал, 2006) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
Сюжет
Хироко Мацуката — журналистка и трудоголик. Работа для неe всегда на первом месте. Довести до ума статью, получить эксклюзивное интервью, сверстать все в срок и с максимальным эффектом — вот задача Мацукаты. И то обстоятельство, что она — молодая интересная женщина, у которой где-то в недрах собственного офиса имеется бойфренд, отступает на второй план.
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Информация
СтранаЯпония
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Мелодрамы, Мультсериалы, Аниме
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb