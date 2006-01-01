Работяга (мультсериал, 2006) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Хироко Мацуката — журналистка и трудоголик. Работа для неe всегда на первом месте. Довести до ума статью, получить эксклюзивное интервью, сверстать все в срок и с максимальным эффектом — вот задача Мацукаты. И то обстоятельство, что она — молодая интересная женщина, у которой где-то в недрах собственного офиса имеется бойфренд, отступает на второй план.



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