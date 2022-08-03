Работа со сложными клиентами (сериал, 2018) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Автор курса: Евгения Тополова — бизнес-тренер, консультант.

Бизнес-тренер Евгения Тополова расскажет, какие типы сложных клиентов существуют, как их определить и работать с ними. Вы научитесь регулировать конфликты, отвечать на возражения и бороться с манипуляциями. Вы узнаете, каковы плюсы работы со сложными клиентами и как оценивать ее эффективность.

