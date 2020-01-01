Работа мышц
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Детям
8 класс. Биология
Опорно-двигательная система
Работа мышц

8 класс. Биология (сериал, 2020) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

6.62020, Работа мышц
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Общий обзор организма человекаНервная и эндокринная системыОрганы чувств. АнализаторыОпорно-двигательная системаКровь и кровообращениеДыхательная системаПищеварительная системаОбмен веществ и энергии. Мочевыделительная система. КожаПоведение и психикаИндивидуальное развитие организма

Сюжет

В ходе этого урока мы ознакомимся с тем, каким же образом нам удается выполнять сложные и разнообразные движения, а именно ; поговорим о том, каким образом мышцы выполняют свою работу.

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