Пять с плюсом. Серия 4
Wink
Детям
Пять с плюсом
1-й сезон
4-я серия

Пять с плюсом (сериал, 2016) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2016, Outdaughtered
ТВ-шоу12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Реалити-шоу про американскую семью Басби, в которой родились сразу пять девочек-близняшек. Когда старшая дочь Даниэль и Адама подросла, они решили завести еще одного ребенка, но природа распорядилась иначе. Как воспитать пятерых крошек и не сойти с ума? Следите за жизнью Басби и узнаете!

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Информация

Страна
США
Жанры
ТВ-шоу

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