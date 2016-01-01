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Пять с плюсом (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2016, Outdaughtered
ТВ-шоу12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Реалити-шоу про американскую семью Басби, в которой родились сразу пять девочек-близняшек. Когда старшая дочь Даниэль и Адама подросла, они решили завести еще одного ребенка, но природа распорядилась иначе. Как воспитать пятерых крошек и не сойти с ума? Следите за жизнью Басби и узнаете!
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