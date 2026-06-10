Пять минут тишины. Возвращение. Сезон 2. Серия 24
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Пять минут тишины
Пять минут тишины. Возвращение
24-я серия
9.62017, Пять минут тишины. Возвращение. Сезон 2. Серия 24
Приключения, Детектив18+

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Пять минут тишины (сериал, 2017) сезон 2 серия 24 смотреть онлайн

О сериале

Александр Грек, вернувшись после стажировки в Москву и узнав, что его невеста Лина, с которой он собирался окончательно расстаться, беременна, принимает решение жениться на матери своего ребенка. Однако остаться в столице у него не получается: ему уготована служба в отдалённом районе, и он просит направить его назад, в Карелию. Лина решает ехать с ним и там играть свадьбу. Вернувшись в Карелию, Греку предстоит пережить объяснение с Таней, которую он любит, и с Гиреевым, который зол на молодого человека, заставившего страдать его дочь.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Детектив
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Пять минут тишины»