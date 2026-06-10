Александр Грек, вернувшись после стажировки в Москву и узнав, что его невеста Лина, с которой он собирался окончательно расстаться, беременна, принимает решение жениться на матери своего ребенка. Однако остаться в столице у него не получается: ему уготована служба в отдалённом районе, и он просит направить его назад, в Карелию. Лина решает ехать с ним и там играть свадьбу. Вернувшись в Карелию, Греку предстоит пережить объяснение с Таней, которую он любит, и с Гиреевым, который зол на молодого человека, заставившего страдать его дочь.

