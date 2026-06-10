9.62017, Пять минут тишины. Возвращение. Сезон 2. Серия 18
Приключения, Детектив18+
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Пять минут тишины (сериал, 2017) сезон 2 серия 18 смотреть онлайн
О сериале
Александр Грек, вернувшись после стажировки в Москву и узнав, что его невеста Лина, с которой он собирался окончательно расстаться, беременна, принимает решение жениться на матери своего ребенка. Однако остаться в столице у него не получается: ему уготована служба в отдалённом районе, и он просит направить его назад, в Карелию. Лина решает ехать с ним и там играть свадьбу. Вернувшись в Карелию, Греку предстоит пережить объяснение с Таней, которую он любит, и с Гиреевым, который зол на молодого человека, заставившего страдать его дочь.
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Детектив
Время50 мин / 00:50
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
- АПРежиссёр
Алексей
Праздников
- Актёр
Игорь
Лифанов
- Актриса
Анна
Пескова
- Актёр
Роман
Курцын
- Актриса
Анастасия
Стежко
- КВАктёр
Константин
Воробьёв
- Актёр
Артур
Ваха
- ОААктёр
Олег
Андреев
- ВТАктёр
Виталий
Такс
- НПАктриса
Нелли
Попова
- СБАктёр
Степан
Бекетов
- АСАктриса
Алёна
Савастова
- АФАктёр
Артем
Франк
- АПАктёр
Антон
Падерин
- ДПАктёр
Денис
Пьянов
- Актёр
Артём
Кузьмин
- ЕКСценарист
Евгений
Куратов
- ММСценарист
Мария
Мазурова
- ВФСценарист
Вадим
Фоминых
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ПБПродюсер
Павел
Бабин
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- ЕГПродюсер
Евгений
Григорьев
- МПХудожница
Мария
Петрова
- АНМонтажёр
Александр
Нахабцев
- АБОператор
Александр
Бурцев
- ИБКомпозитор
Иван
Бурляев
- ДНКомпозитор
Дмитрий
Носков
- КККомпозитор
Константин
Куприянов