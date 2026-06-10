В Ульяновск пришло тепло, а в отряде 99-06 торжественный день: после зимнего подвига на хлебозаводе все герои получают долгожданное повышение. В воздухе витает любовь: Гиреев с Зоей уже живут вместе, а Грек с Юлей переживают самый романтичный этап отношений. Но вскоре в жизнь Юли возвращается человек из её прошлого, и Грек начинает чувствовать себя лишним. Зоя узнает, что незадолго до смерти Мусоргский заказал на её завод некий груз, и это открытие едва не стоит ей жизни. Городу вновь грозит опасность, но теперь герои не знают, кто он — этот таинственный враг. В попытках вычислить его, они получают все больше подтверждений тому, что на стороне выступает их новая коллега и недавняя спасительница.

