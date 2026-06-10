Пять минут тишины. Симбирские морозы. Сезон 4. Серия 11
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Пять минут тишины
Пять минут тишины. Симбирские морозы
11-я серия
9.62021, Пять минут тишины. Симбирские морозы. Сезон 4. Серия 11
Приключения, Детектив18+

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Пять минут тишины (сериал, 2021) сезон 4 серия 11 смотреть онлайн

О сериале

В Ульяновск пришло тепло, а в отряде 99-06 торжественный день: после зимнего подвига на хлебозаводе все герои получают долгожданное повышение. В воздухе витает любовь: Гиреев с Зоей уже живут вместе, а Грек с Юлей переживают самый романтичный этап отношений. Но вскоре в жизнь Юли возвращается человек из её прошлого, и Грек начинает чувствовать себя лишним. Зоя узнает, что незадолго до смерти Мусоргский заказал на её завод некий груз, и это открытие едва не стоит ей жизни. Городу вновь грозит опасность, но теперь герои не знают, кто он — этот таинственный враг. В попытках вычислить его, они получают все больше подтверждений тому, что на стороне выступает их новая коллега и недавняя спасительница.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Детектив
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Пять минут тишины»