Пять минут тишины. Сезон 1. Серия 1
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Пять минут тишины
1-й сезон
1-я серия
9.62017, Пять минут тишины. Сезон 1. Серия 1
Приключения, Детектив18+

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Пять минут тишины (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Бойцы поисково-спасательного отряда 42-21 известны среди коллег не только тем, что они профессионалы высокого класса, а еще и тем, что каждый их выход — это своего рода уникальная операция. О них ходят легенды. Их спасательные операции превращаются в байки, которые любят рассказывать у костра новичкам. Дело в том, что в каждой операции по спасению наши герои умудряются найти нестандартный выход из ситуации, порой граничащий с безумием или с анекдотом. Рутину подвигов отряда 42-21 нарушает прибытие молодого специалиста Александра Грека.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Детектив
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Пять минут тишины»