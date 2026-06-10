Карельский поисково-спасательный отряд 42-21 получает новое назначение: ребятам предстоит срочно передислоцироваться на базу под Ульяновском, чтобы создать там новый отряд и обучить новых бойцов. В жизни героев, наконец налаженной с таким трудом, снова все перевернуто с ног на голову. Наши спасатели отрываются от дома, теряют любимых и отправляются в чужой край, где им придется все начинать заново, находить новых друзей и наживать новых врагов. Но в любом месте, в любое время и в любой ситуации они остаются бойцами МЧС, готовыми ежеминутно рисковать собой ради спасения других.

