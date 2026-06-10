Пять минут тишины. Новые горизонты. Сезон 3. Серия 5
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Пять минут тишины
Пять минут тишины. Новые горизонты
5-я серия
9.52019, Пять минут тишины. Новые горизонты. Сезон 3. Серия 5
Приключения, Детектив18+

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Пять минут тишины (сериал, 2019) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Карельский поисково-спасательный отряд 42-21 получает новое назначение: ребятам предстоит срочно передислоцироваться на базу под Ульяновском, чтобы создать там новый отряд и обучить новых бойцов. В жизни героев, наконец налаженной с таким трудом, снова все перевернуто с ног на голову. Наши спасатели отрываются от дома, теряют любимых и отправляются в чужой край, где им придется все начинать заново, находить новых друзей и наживать новых врагов. Но в любом месте, в любое время и в любой ситуации они остаются бойцами МЧС, готовыми ежеминутно рисковать собой ради спасения других.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Детектив
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Пять минут тишины»