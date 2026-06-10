9.52022, Пять минут тишины. Море и горы. Сезон 5. Серия 3
Приключения, Детектив18+
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Пять минут тишины (сериал, 2022) сезон 5 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Отряд Гиреева покидает пологие берега Волги и отправляется в Сочи — райское место для всех, кроме спасателей. Море и горы, реки и пещеры, рафтинг и дайвинг, конные прогулки и полеты на воздушных шарах — все это бесконечное многообразие не позволит сотрудникам МЧС сидеть без работы.
В Сочи спасатели Гиреева делят одну базу с другим местным отрядом. Ребята перенимают друг у друга бесценный опыт, вместе ездят на вызовы и постепенно становятся одной семьей. А в семье случается всякое.
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Детектив
Время48 мин / 00:48
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
- АПРежиссёр
Алексей
Праздников
- Актёр
Игорь
Лифанов
- Актриса
Анна
Пескова
- Актёр
Роман
Курцын
- Актриса
Анастасия
Стежко
- КВАктёр
Константин
Воробьёв
- Актёр
Артур
Ваха
- ОААктёр
Олег
Андреев
- ВТАктёр
Виталий
Такс
- НПАктриса
Нелли
Попова
- СБАктёр
Степан
Бекетов
- АСАктриса
Алёна
Савастова
- АФАктёр
Артем
Франк
- АПАктёр
Антон
Падерин
- ДПАктёр
Денис
Пьянов
- Актёр
Артём
Кузьмин
- ЕКСценарист
Евгений
Куратов
- ММСценарист
Мария
Мазурова
- ВФСценарист
Вадим
Фоминых
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ПБПродюсер
Павел
Бабин
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- ЕГПродюсер
Евгений
Григорьев
- МПХудожница
Мария
Петрова
- АНМонтажёр
Александр
Нахабцев
- АБОператор
Александр
Бурцев
- ИБКомпозитор
Иван
Бурляев
- ДНКомпозитор
Дмитрий
Носков
- КККомпозитор
Константин
Куприянов