Отряд Гиреева покидает пологие берега Волги и отправляется в Сочи — райское место для всех, кроме спасателей. Море и горы, реки и пещеры, рафтинг и дайвинг, конные прогулки и полеты на воздушных шарах — все это бесконечное многообразие не позволит сотрудникам МЧС сидеть без работы.

В Сочи спасатели Гиреева делят одну базу с другим местным отрядом. Ребята перенимают друг у друга бесценный опыт, вместе ездят на вызовы и постепенно становятся одной семьей. А в семье случается всякое.



