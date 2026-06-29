Бойцы поисково-спасательного отряда 42-21 известны среди коллег не только тем, что они профессионалы высокого класса, а еще и тем, что каждый их выход — это своего рода уникальная операция. О них ходят легенды. Их спасательные операции превращаются в байки, которые любят рассказывать у костра новичкам. Дело в том, что в каждой операции по спасению наши герои умудряются найти нестандартный выход из ситуации, порой граничащий с безумием или с анекдотом. Рутину подвигов отряда 42-21 нарушает прибытие молодого специалиста Александра Грека.

