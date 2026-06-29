9.62017, Пять минут тишины. Леса и реки. Сезон 6. Серия 2
Приключения, Детектив18+
Серия в подписке «PREMIER»
Пять минут тишины (сериал, 2017) сезон 6 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+50 мин
Пять минут тишины
Сезон 6 Серия 1
- 18+50 мин
Пять минут тишины
Сезон 6 Серия 2
- 18+51 мин
Пять минут тишины
Сезон 6 Серия 3
- 18+50 мин
Пять минут тишины
Сезон 6 Серия 4
- 18+50 мин
Пять минут тишины
Сезон 6 Серия 5
- 18+51 мин
Пять минут тишины
Сезон 6 Серия 6
- 18+49 мин
Пять минут тишины
Сезон 6 Серия 7
- 18+50 мин
Пять минут тишины
Сезон 6 Серия 8
- 18+49 мин
Пять минут тишины
Сезон 6 Серия 9
- 18+47 мин
Пять минут тишины
Сезон 6 Серия 10
О сериале
Бойцы поисково-спасательного отряда 42-21 известны среди коллег не только тем, что они профессионалы высокого класса, а еще и тем, что каждый их выход — это своего рода уникальная операция. О них ходят легенды. Их спасательные операции превращаются в байки, которые любят рассказывать у костра новичкам. Дело в том, что в каждой операции по спасению наши герои умудряются найти нестандартный выход из ситуации, порой граничащий с безумием или с анекдотом. Рутину подвигов отряда 42-21 нарушает прибытие молодого специалиста Александра Грека.
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Детектив
Время49 мин / 00:49
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
- АПРежиссёр
Алексей
Праздников
- Актёр
Игорь
Лифанов
- Актриса
Анна
Пескова
- Актёр
Роман
Курцын
- Актриса
Анастасия
Стежко
- КВАктёр
Константин
Воробьёв
- Актёр
Артур
Ваха
- ОААктёр
Олег
Андреев
- ВТАктёр
Виталий
Такс
- НПАктриса
Нелли
Попова
- СБАктёр
Степан
Бекетов
- АСАктриса
Алёна
Савастова
- АФАктёр
Артем
Франк
- АПАктёр
Антон
Падерин
- ДПАктёр
Денис
Пьянов
- Актёр
Артём
Кузьмин
- ЕКСценарист
Евгений
Куратов
- ММСценарист
Мария
Мазурова
- ВФСценарист
Вадим
Фоминых
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ПБПродюсер
Павел
Бабин
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- ЕГПродюсер
Евгений
Григорьев
- МПХудожница
Мария
Петрова
- АНМонтажёр
Александр
Нахабцев
- АБОператор
Александр
Бурцев
- ИБКомпозитор
Иван
Бурляев
- ДНКомпозитор
Дмитрий
Носков
- КККомпозитор
Константин
Куприянов