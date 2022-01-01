Пять комнат. Сезон 3. Серия 3
Wink
Сериалы
Пять комнат
3-й сезон
3-я серия

Пять комнат (сериал, 2022) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

8.82022, Five Bedrooms
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Бодрая и трогательная австралийская комедия в духе «Друзей». Пятеро героев, оказавшихся за одним столиком на свадьбе, находят неожиданное решение своих проблем. Чтобы наконец сорваться с насиженного места, им нужно лишь скинуться и купить дом, в котором у каждого будет своя спальня.

Сериал Пять комнат 3 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Австралия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пять комнат»