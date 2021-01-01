Пять комнат. Сезон 2. Серия 1
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Пять комнат (сериал, 2021) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

8.82021, Five Bedrooms
Драмы18+

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Сюжет

Бодрая и трогательная австралийская комедия в духе «Друзей». Пятеро героев, оказавшихся за одним столиком на свадьбе, находят неожиданное решение своих проблем. Чтобы наконец сорваться с насиженного места, им нужно лишь скинуться и купить дом, в котором у каждого будет своя спальня.

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Информация

Страна
Австралия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пять комнат»