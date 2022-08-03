Пять комнат. Сезон 1. Серия 4
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Пять комнат (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.82019, Five Bedrooms
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Бодрая и трогательная австралийская комедия в духе «Друзей». Пятеро героев, оказавшихся за одним столиком на свадьбе, находят неожиданное решение своих проблем. Чтобы наконец сорваться с насиженного места, им нужно лишь скинуться и купить дом, в котором у каждого будет своя спальня.

Страна
Австралия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пять комнат»