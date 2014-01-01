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Пять ключей (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2014, Пять ключей. Серия 4
Документальные6+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Научный проект, исследующий пять ключевых областей, которые могут оказать глобальное влияние на наше общество. Создатели и учeные подробно обсуждают мир цифровых технологий, новые материалы, селекцию семян, генную инженерию и солнечную энергию.
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