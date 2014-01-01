Wink
Сериалы
Пузыри
2-й сезон
4-я серия

Пузыри (сериал, 2014) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

2014, Баблс
0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Добро пожаловать в новый, фантастический и невероятный мир Баблс! Мир пузырей! Вы увидите приключения героев мультфильма — энергичного Марти, неуклюжего Дяди Фолдера, добродушной Майи, гениального Тена и большого и сильного Буль-Буля.

Сериал Пузыри 2 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг

5.6 IMDb