Пузыри (сериал, 2014) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
2014, Баблс
0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Добро пожаловать в новый, фантастический и невероятный мир Баблс! Мир пузырей! Вы увидите приключения героев мультфильма — энергичного Марти, неуклюжего Дяди Фолдера, добродушной Майи, гениального Тена и большого и сильного Буль-Буля.
Сериал Пузыри 2 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
Время29 мин / 00:29
Рейтинг
5.6 IMDb