Путешествия со вкусом. Сезон 6. Серия 10
Wink
Сериалы
Путешествия со вкусом
6-й сезон
10-я серия

Путешествия со вкусом (сериал, 2012) сезон 6 серия 10 смотреть онлайн

8.12012, A Taste of Travel
ТВ-шоу18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Ведущие побывают в Южной Африке, Таиланде, Японии, Вьетнаме, Сингапуре, Индии, Фиджи, Греции, Италии, Франции, США. Они дадут множество советов о путешествиях, расскажут о колоритных местных персонажах, достопримечательностях и, конечно же, о том, что и где можно поесть.

Сериал Путешествия со вкусом 6 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Австралия
Жанр
ТВ-шоу
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.2 IMDb