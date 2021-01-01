Путешествие с Гордоном Рамзи (сериал, 2021) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Путешествие с Гордоном Рамзи. Сезон 3. Серия 2
2021, Gordon Ramsay: Uncharted
ТВ-шоу, Приключения18+

О сериале

Смотрите новые серии на телеканале National Geographic. Гордон Рамзи совершенствует свои кулинарные способности. Отправляясь в самые отдаленные уголки мира, он путешествует по джунглям, ловит рыбу голыми руками и изучает рецепты местной кухни.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу, Приключения
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.7 IMDb