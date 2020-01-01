Путешествие с Гордоном Рамзи. Сезон 2. Серия 5
Wink
Сериалы
Путешествие с Гордоном Рамзи
2-й сезон
5-я серия
2020, Gordon Ramsay: Uncharted
ТВ-шоу, Приключения18+

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Путешествие с Гордоном Рамзи (сериал, 2020) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Смотрите новые серии на телеканале National Geographic. Гордон Рамзи совершенствует свои кулинарные способности. Отправляясь в самые отдаленные уголки мира, он путешествует по джунглям, ловит рыбу голыми руками и изучает рецепты местной кухни.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.7 IMDb