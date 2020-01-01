2020, Gordon Ramsay: Uncharted
ТВ-шоу, Приключения18+
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Путешествие с Гордоном Рамзи (сериал, 2020) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
Сюжет
Смотрите новые серии на телеканале National Geographic. Гордон Рамзи совершенствует свои кулинарные способности. Отправляясь в самые отдаленные уголки мира, он путешествует по джунглям, лови�т рыбу голыми руками и изучает рецепты местной кухни.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыТВ-шоу, Приключения
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.7 IMDb