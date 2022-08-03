2020, Gordon Ramsay: Uncharted
Реалити - шоу, Приключения18+
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Путешествие с Гордоном Рамзи (сериал, 2020) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
Смотрите новые серии на телеканале National Geographic. Гордон Рамзи совершенствует свои кулинарные способности. Отправляясь в самые отдаленные уголки мира, он путешествует по джунглям, ловит рыбу голыми руками и изучает рецепты местной кухни.
СтранаСША
ЖанрПриключения, Реалити - шоу
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb