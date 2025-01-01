Путешествие к бессмертию (сериал, 2025) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Молодой человек поступает в школу боевых искусств и начинает путь к удивительному могуществу. Историческое фэнтези «Путешествие к бессмертию» — дорама из Китая по мотивам популярной новеллы.



Хань Ли родился в простой деревенской семье и давно мечтал поступить в магическую школу Семи тайн, чтобы помочь родителям, стать уважаемым человеком и, возможно, приблизиться к бессмертию. Однако Хань вместе со своим верным другом Чжаном Тэ проваливают важное испытание. Только необъяснимый интерес со стороны уважаемого лекаря Мо позволяет им оказаться в рядах Семи тайн. Вскоре наставник Мо обнаруживает в Хань Ли особый талант к совершенствованию и начинает обучать его премудростям бессмертия. Однако вскоре у молодых людей появляются подозрения, что лекарь преследует свои цели.



Что задумал первый учитель Хань Ли и сможет ли юноша воспользоваться своими врожденными талантами, вы узнаете, если будете смотреть дораму «Путешествие к бессмертию» (2025) онлайн на Wink.

