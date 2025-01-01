Контент станет доступным 29.10.2025
Путешествие к бессмертию (сериал, 2025) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+23октября
Путешествие к бессмертию
Сезон 1 Серия 1
- 16+23октября
Путешествие к бессмертию
Сезон 1 Серия 2
- 16+24октября
Путешествие к бессмертию
Сезон 1 Серия 3
- 16+24октября
Путешествие к бессмертию
Сезон 1 Серия 4
- 16+25октября
Путешествие к бессмертию
Сезон 1 Серия 5
- 16+25октября
Путешествие к бессмертию
Сезон 1 Серия 6
- 16+28октября
Путешествие к бессмертию
Сезон 1 Серия 7
- 16+28октября
Путешествие к бессмертию
Сезон 1 Серия 8
- 16+29октября
Путешествие к бессмертию
Сезон 1 Серия 9
- 16+29октября
Путешествие к бессмертию
Сезон 1 Серия 10
- 16+30октября
Путешествие к бессмертию
Сезон 1 Серия 11
- 16+30октября
Путешествие к бессмертию
Сезон 1 Серия 12
- 16+31октября
Путешествие к бессмертию
Сезон 1 Серия 13
- 16+31октября
Путешествие к бессмертию
Сезон 1 Серия 14
- 16+1ноября
Путешествие к бессмертию
Сезон 1 Серия 15
- 16+1ноября
Путешествие к бессмертию
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Молодой человек поступает в школу боевых искусств и начинает путь к удивительному могуществу. Историческое фэнтези «Путешествие к бессмертию» — дорама из Китая по мотивам популярной новеллы.
Хань Ли родился в простой деревенской семье и давно мечтал поступить в магическую школу Семи тайн, чтобы помочь родителям, стать уважаемым человеком и, возможно, приблизиться к бессмертию. Однако Хань вместе со своим верным другом Чжаном Тэ проваливают важное испытание. Только необъяснимый интерес со стороны уважаемого лекаря Мо позволяет им оказаться в рядах Семи тайн. Вскоре наставник Мо обнаруживает в Хань Ли особый талант к совершенствованию и начинает обучать его премудростям бессмертия. Однако вскоре у молодых людей появляются подозрения, что лекарь преследует свои цели.
Что задумал первый учитель Хань Ли и сможет ли юноша воспользоваться своими врожденными талантами, вы узнаете, если будете смотреть дораму «Путешествие к бессмертию» (2025) онлайн на Wink.