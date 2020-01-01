Путешествие Гордона Рамзи, Джино и Фреда. Сезон 3. Серия 2
Wink
Сериалы
Путешествие Гордона Рамзи, Джино и Фреда
3-й сезон
2-я серия
8.22020, Gordon, Gino & Fred's Road Trip
ТВ-шоу18+

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Путешествие Гордона Рамзи, Джино и Фреда (сериал, 2020) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Гордон Разми с друзьями отправляется в путешествие. Его попутчики – итальянский шеф-повар Джино Д'Акомпо и французский метрдотель Фред Сирье – намерены доказать превосходство своей родины. Они посещают Шотландию, Италию, Францию и рассказывают об уникальных продуктах и особенностях кухни.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.4 IMDb