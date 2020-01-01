Путешествие Гордона Рамзи, Джино и Фреда (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Гордон Разми с друзьями отправляется в путешествие. Его попутчики – итальянский шеф-повар Джино Д'Акомпо и французский метрдотель Фред Сирье – намерены доказать прево�сходство своей родины. Они посещают Шотландию, Италию, Францию и рассказывают об уникальных продуктах и особенностях кухни.



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