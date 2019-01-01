Путешествие Гордона Рамзи, Джино и Фреда. Сезон 2. Серия 4
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Путешествие Гордона Рамзи, Джино и Фреда
2-й сезон
4-я серия

Путешествие Гордона Рамзи, Джино и Фреда (сериал, 2019) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

2019, Gordon, Gino & Fred's Road Trip
ТВ-шоу18+

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Сюжет

Гордон Разми с друзьями отправляется в путешествие. Его попутчики – итальянский шеф-повар Джино Д'Акомпо и французский метрдотель Фред Сирье – намерены доказать превосходство своей родины. Они посещают Шотландию, Италию, Францию и рассказывают об уникальных продуктах и особенностях кухни.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.4 IMDb