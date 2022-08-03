Путешествие Гордона Рамзи, Джино и Фреда (сериал, 2019) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Гордон Разми с друзьями отправляется в путешествие. Его попутчики – итальянский шеф-повар Джино Д'Акомпо и французский метрдотель Фред Сирье – намерены доказать превосходство своей родины. Они посещают Шотландию, Италию, Францию и рассказывают об уникальных продуктах и особенностях кухни.

