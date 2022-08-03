8.22018, Gordon, Gino & Fred's Road Trip
Реалити - шоу, Приключения18+
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Путешествие Гордона Рамзи, Джино и Фреда (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Гордон Разми с друзьями отправляется в путешествие. Его попутчики – итальянский шеф-повар Джино Д'Акомпо и французский метрдотель Фред Сирье – намерены доказать превосходство своей родины. Они посещают Шотландию, Италию, Францию и рассказывают об уникальных продуктах и особенностях кухни.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Приключения, Реалити - шоу
Время46 мин / 00:46
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.4 IMDb