Путешествие Гордона Рамзи, Джино и Фреда. Сезон 1. Серия 1
Wink
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Путешествие Гордона Рамзи, Джино и Фреда
1-й сезон
1-я серия
8.22018, Gordon, Gino & Fred's Road Trip
ТВ-шоу18+

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Путешествие Гордона Рамзи, Джино и Фреда (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Гордон Разми с друзьями отправляется в путешествие. Его попутчики – итальянский шеф-повар Джино Д'Акомпо и французский метрдотель Фред Сирье – намерены доказать превосходство своей родины. Они посещают Шотландию, Италию, Францию и рассказывают об уникальных продуктах и особенностях кухни.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.4 IMDb