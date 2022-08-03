Путь Пьера в романе "Война и мир"
Wink
Детям
10 класс. Литература
Л.Н. Толстой
Путь Пьера в романе "Война и мир"

10 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 14 серия 9 смотреть онлайн

5.92020, Путь Пьера в романе "Война и мир"
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На занятии мы рассмотрим путь Пьера Безухова в романе Война и мир Льва Николаевича Толстого. Узнаем, что Пьер Безухов появляется еще в романе Декабристы под именем Петр Лабазов.

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Жанр
Образовательные
Время
31 мин / 00:31

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