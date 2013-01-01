Путь к единой Италии
Wink
Детям
8 класс. Всеобщая история
Страны Европы в XIX – начале XX века
Путь к единой Италии

8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн

5.02013, Путь к единой Италии
Образовательные0+
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Сезоны и серии

ВведениеСтраны Европы в XIX – начале XX векаСтраны Америки в XIX – начале XX векаТрадиционные общества в XIX – начале XX векаМеждународные отношения в XIX – начале XX века

Сюжет

Во второй половине XIX века не только Германия, но и Италия перешли от состояния политической и экономической раздробленности к единому государству. Изучив данный урок, вы узнаете, какие варианты пути объединения Италии были, какие препятствия и трудности преодолела Италия на пути к единству, а также об отношениях Италии и папства, колониальную и экономическую политику Италии во второй половине XIX века.

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