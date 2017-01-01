Пурга (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Женя Никифоров однажды сделал выбор между долгом и чувством. Спустя год Женя не может решить, что же правильней — быть честным по любви или счастливым по расчету? В канун нового года его случайный знакомый Дед Мороз дает ему весьма необычный совет искупаться в снегу и загадать желание.



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