UFC Fight Night Abu Dhabi 7 (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Келвин Кэттер (#6 в рейтинге) охотился за третьей победой в серии. В титульном бою турнира он сразился с бывшим чемпионом полулегкой весовой категории и #1 в рейтинге Максом Холлоуэем.



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