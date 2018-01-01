Пули. Сезон 1. Серия 7
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7-я серия

Пули (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2018, Bullets
Триллеры, Драмы18+

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Сюжет

Детективный проект от команды, создавшей «Мост» и «Убийство». Главная героиня — полицейский под прикрытием Мари, которая внедряется в террористическую группировку к Мадине. У каждой не только своя смертельно опасная миссия, но и своя правда. Однако выжить должна лишь одна из героинь.

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Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.5 IMDb