Пули (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2018, Bullets
Триллер, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Детективный проект от команды, создавшей «Мост» и «Убийство». Главная героиня — полицейский под прикрытием Мари, которая внедряется в террористическую группировку к Мадине. У каждой не только своя смертельно опасная миссия, но и своя правда. Однако выжить должна лишь одна из героинь.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ПРРежиссёр
Пете
Риски
- ККАктриса
Криста
Косонен
- СКАктриса
Сибель
Кекилли
- ТКАктёр
Томми
Корпела
- ЯВАктёр
Яни
Воланен
- ДМАктёр
Драгомир
Мрсич
- ОМАктриса
Оути
Мяэнпя
- НСАктриса
Ника
Саволайнен
- АПСценарист
Антти
Песонен
- МВСценарист
Минна
Виртанен
- КВСценарист
Кирси
Викман
- АВХудожница
Анна
Вильппунен
- ЮРМонтажёр
Юсси
Раутаниеми
- РРОператор
Рауно
Ронкайнен