Пули (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Детективный проект от команды, создавшей «Мост» и «Убийство». Главная героиня — полицейский под прикрытием Мари, которая внедряется в террористическую группировку к Мадине. У каждой не только своя смертельно опасная миссия, но и своя правда. Однако выжить должна лишь одна из героинь.



