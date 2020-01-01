Птицы. Существенные признаки птиц
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1 класс. Окружающий мир
Животный мир
Птицы. Существенные признаки птиц

1 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн

6.72020, Птицы. Существенные признаки птиц
Образовательные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Мир птиц очень разнообразен и многочислен. Наличие клюва, перьев и крыльев является отличительными признаками всех пернатых. Какие бывают птицы, чем они отличаются, как выводят птенцов? Все эти вопросы будут рассмотрены на данном уроке.

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