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1 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн
6.72020, Птицы. Существенные признаки птиц
Образовательные0+
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Сюжет
Мир птиц очень разнообразен и многочислен. Наличие клюва, перьев и крыльев является отличительными признаками всех пернатых. Какие бывают птицы, чем они отличаются, как выводят птенцов? Все эти вопросы будут рассмотрены на данном уроке.
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