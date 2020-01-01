1 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Мир птиц очень разнообразен и многочислен. Наличие клюва, перьев и крыльев является отличительными признаками всех пернатых. Какие бывают птицы, чем они отличаются, как выводят птенцов? Все эти вопросы будут рассмотрены на данном уроке.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!



Сериал Птицы 5 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.