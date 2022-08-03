Птица в клетке. Серия 2
Wink
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Птица в клетке
1-й сезон
2-я серия
8.62022, Птица в клетке. Серия 2
Мелодрама18+

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Птица в клетке (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Алена думала, что ее жизнь будет похожей на сказку. Но супруг на самом деле оказывается домашним тираном и патологическим собственником. Отчаявшись что-либо изменить в семейной жизни, она принимает решение о побеге: забрав с собой маленького сына и больную мать, Алена под чужим именем пытается начать жизнь заново. Но влиятельный муж совершенно не собирается ее отпускать…

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Птица в клетке»